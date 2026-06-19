SDAX-Titel Deutsche Euroshop-Aktie: Deutsche Euroshop kürzt Dividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Deutsche Euroshop-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Papier Deutsche Euroshop am 18.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 EUR je Aktie vereinbart. So schrumpfte die Deutsche Euroshop-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 62,26 Prozent. Deutsche Euroshop zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 200,72 Mio. EUR. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Deutsche Euroshop- Gesamtausschüttung um 42,09 Prozent gleich.

Deutsche Euroshop-Dividendenrendite im Fokus

Zum XETRA-Schluss notierte die Deutsche Euroshop-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 20,00 EUR. Das Deutsche Euroshop-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Deutsche Euroshop-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Deutsche Euroshop weist für 2025 eine Dividendenrendite von 5,31 Prozent auf. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 14,32 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Deutsche Euroshop via XETRA 8,26 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 16,10 Prozent besser entwickelt als der Deutsche Euroshop-Kurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (Vonovia SE, TAG Immobilien, HAMBORNER REIT) schneidet Deutsche Euroshop im Jahr 2025 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite ernüchtert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Vonovia SE mit einer Dividendenauszahlung von 1,25 EUR und einer Dividendenrendite von 0,39 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Deutsche Euroshop

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,08 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,73 Prozent anziehen.

Deutsche Euroshop-Basisinformationen

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens Deutsche Euroshop beläuft sich aktuell auf 1,509 Mrd. EUR. Das Deutsche Euroshop-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 6,64. 2025 setzte Deutsche Euroshop 273,280 Mio. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,84 EUR.

Redaktion finanzen.at