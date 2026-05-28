SDAX-Titel Energiekontor-Aktie: Über diese Dividende können sich Energiekontor-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel Energiekontor am 27.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 100,00 Prozent. Somit zahlt Energiekontor insgesamt 6,97 Mio. EUR an Aktionäre aus. So ermäßigte sich die Energiekontor- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 58,16 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte das Energiekontor-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 47,30 EUR. Heute wird das Energiekontor-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Energiekontor-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Das Energiekontor-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,80 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 1,02 Prozent lag.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren reduzierte sich der Aktienkurs von Energiekontor via XETRA um 33,10 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -25,64 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (RWE, EON SE, Nordex) erweist sich Energiekontor im Jahr 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite unterliegt der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist RWE mit einer Dividendenzahlung von 1,20 EUR und einer Dividendenrendite von 0,57 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Energiekontor

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 1,03 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,23 Prozent nachlassen.

Grunddaten der Energiekontor-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens Energiekontor beträgt aktuell 676,143 Mio. EUR. Energiekontor verfügt über ein KGV von aktuell 12,17. Der Umsatz von Energiekontor betrug in 2025 167,940 Mio. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 2,94 EUR.

Redaktion finanzen.at