FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|Dividende im Fokus
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02.06.2026 10:02:32
SDAX-Titel FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Über diese Dividende können sich FRIEDRICH VORWERK-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier FRIEDRICH VORWERK am 01.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,70 EUR beschlossen. Das sind 133,33 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung lässt sich FRIEDRICH VORWERK 6,00 Mio. EUR kosten. Damit wurde die FRIEDRICH VORWERK-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 150,00 Prozent erhöht.
Entwicklung der FRIEDRICH VORWERK-Dividendenrendite
Das FRIEDRICH VORWERK-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 65,25 EUR. Der FRIEDRICH VORWERK-Titel wird am heutigen Dienstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem FRIEDRICH VORWERK-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des FRIEDRICH VORWERK-Wertpapiers 0,86 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 1,12 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von FRIEDRICH VORWERK via XETRA 5,07 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 6,46 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
FRIEDRICH VORWERK- Dividendenerwartung
Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,10 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 1,70 Prozent bedeuten.
FRIEDRICH VORWERK-Basisdaten
Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens FRIEDRICH VORWERK beläuft sich aktuell auf 1,315 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FRIEDRICH VORWERK beläuft sich aktuell auf 18,87. Im Jahr 2025 erwirtschaftete FRIEDRICH VORWERK einen Umsatz von 704,330 Mio.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 4,33 EUR.
Redaktion finanzen.at
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