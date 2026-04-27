SDAX-Titel grenke-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich grenke-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel grenke am 24.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,42 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,00 Prozent an. Die gesamte Dividendenausschüttung von grenke beläuft sich auf 17,67 Mio. EUR. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der grenke- Gesamtausschüttung um 18,31 Prozent gleich.

Aktie mit Dividendenrendite

Via XETRA beendete die grenke-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 13,24 EUR. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das grenke-Papier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der grenke-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die grenke-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das grenke-Papier eine Dividendenrendite von 2,69 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,59 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der grenke-Kurs via XETRA um 58,63 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -36,25 Prozent noch immer stärker zugenommen als der grenke-Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Deutsche Bank) zeigt sich grenke 2025 im Nachteil. Neben der grenke-Dividende enttäuscht auch die Dividendenrendite des Dividenden-Titels. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Deutsche Bank mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,00 EUR und einer Dividendenrendite von 1,00 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel grenke

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Senkung der Dividende auf 0,40 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,14 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten der grenke-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens grenke beträgt aktuell 584,915 Mio. EUR. Das grenke-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 12,09. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von grenke auf 901,990 Mio.EUR, der Gewinn je Aktie machte 1,29 EUR aus.

Redaktion finanzen.at