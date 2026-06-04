SDAX-Titel HAMBORNER REIT-Aktie: HAMBORNER REIT senkt Dividende

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel HAMBORNER REIT am 03.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,39 EUR je Aktie beschlossen. So dezimierte sich die HAMBORNER REIT-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 18,75 Prozent. Die Gesamtausschüttung von HAMBORNER REIT beziffert sich auf 39,05 Mio. EUR. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Dividendenrenditeanpassung

Der HAMBORNER REIT-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 5,02 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute wird das HAMBORNER REIT-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der HAMBORNER REIT-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des HAMBORNER REIT-Wertpapiers 8,71 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 7,62 Prozent betrug.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr verringerte sich der Aktienkurs von HAMBORNER REIT via XETRA um 23,48 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 109,30 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Vonovia SE, Deutsche Euroshop, TAG Immobilien) erweist sich HAMBORNER REIT 2025 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Auch was die Dividendenrendite angeht, stellt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz in den Schatten. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Dividendenauszahlung ist Vonovia SE mit einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil HAMBORNER REIT ganz vorn mit 8,71 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel HAMBORNER REIT

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,35 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 7,32 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel HAMBORNER REIT

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens HAMBORNER REIT steht aktuell bei 413,224 Mio. EUR. HAMBORNER REIT weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,19 auf. 2025 setzte HAMBORNER REIT 106,660 Mio. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,15 EUR.

Redaktion finanzen.at