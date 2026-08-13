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Index-Monitor 13.08.2026 11:19:38

SDAX-Wechsel: OHB ersetzt Klöckner - Aktie im Fokus

SDAX-Wechsel: OHB ersetzt Klöckner - Aktie im Fokus

Der Raumfahrtkonzern OHB ist in den SDAX aufgestiegen.

OHB SE ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Nach der Übernahme durch Worthington Steel ist Klöckner von der Börse genommen worden. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen.

Die OHB-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 2,9 Prozent auf 266,50 Euro.

/he

ZUG (dpa-AFX)

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Bildquelle: OHB System AG
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