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13.08.2026 11:19:38
SDAX-Wechsel: OHB ersetzt Klöckner - Aktie im Fokus
OHB SE ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Nach der Übernahme durch Worthington Steel ist Klöckner von der Börse genommen worden. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen.
Die OHB-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 2,9 Prozent auf 266,50 Euro.
/he
ZUG (dpa-AFX)
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Bildquelle: OHB System AG
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