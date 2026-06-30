Adtran Networks Aktie
WKN: 510300 / ISIN: DE0005103006
|Dividenden-Aktie
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30.06.2026 10:02:28
SDAX-Wert Adtran Networks SE-Aktie: Diese Dividende erhalten Adtran Networks SE-Aktionäre
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Papier Adtran Networks SE am 29.06.2026 eine Dividende in Höhe von 0,52 EUR beschlossen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Dividende.
Adtran Networks SE- Dividendenrendite im Blick
Zum XETRA-Schluss notierte die Adtran Networks SE-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 22,90 EUR. Am heutigen Dienstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Adtran Networks SE-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Adtran Networks SE-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Adtran Networks SE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Adtran Networks SE-Wertpapiers 2,39 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 2,61 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Adtran Networks SE via XETRA 96,06 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 161,13 Prozent besser entwickelt als der Adtran Networks SE-Kurs.
Dividendenausschüttungen in der Peergroup
Verglichen mit der Peergroup (Deutsche Telekom) schneidet Adtran Networks SE 2025 nicht so gut ab wie die Branchenrivalen. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Deutsche Telekom rangiert in der Peergroup vor Adtran Networks SE mit einer Dividendenausschüttung von 1,00 EUR und einer Dividendenrendite von 1,00 Prozent.
Adtran Networks SE- Dividendenerwartung
Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,00 Prozent nachlassen.
Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Adtran Networks SE
Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens Adtran Networks SE beträgt aktuell 1,181 Mrd. EUR. Adtran Networks SE verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Adtran Networks SE auf 481,750 Mio.EUR, das EPS machte -0,42 EUR aus.
Redaktion finanzen.at
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