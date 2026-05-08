SDAX-Wert KSB SE-Aktie: Das beträgt die KSB SE-Dividendenauszahlung

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel KSB SE am 07.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 26,76 EUR. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. 46,60 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 1,75 Prozent gestiegen.

KSB SE- Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte das KSB SE-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 880,00 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das KSB SE-Papier. Der Dividendenabschlag kann den KSB SE-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Zahlung der Dividende an die KSB SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des KSB SE-Titels 2,79 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,46 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der KSB SE-Aktienkurs via XETRA 79,59 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 81,99 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

KSB SE-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 29,80 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,49 Prozent zulegen.

KSB SE-Hauptdaten

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens KSB SE beträgt aktuell 1,518 Mrd. EUR. Das KSB SE-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 11,92. Der Umsatz von KSB SE belief sich in 2025 auf 3,035 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 80,57 EUR.

Redaktion finanzen.at