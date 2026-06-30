SDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von Nagarro SE

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Nagarro SE-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel Nagarro SE am 29.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,00 EUR. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Nagarro SE zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 12,64 Mio. EUR.

Nagarro SE-Dividendenrendite im Fokus

Zum XETRA-Schluss notierte das Nagarro SE-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 75,90 EUR. Der Nagarro SE-Titel wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Nagarro SE-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Nagarro SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Nagarro SE-Papiers 1,31 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,26 Prozent betrug.

Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren sank der Aktienkurs von Nagarro SE via XETRA um 26,67 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -24,18 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Nagarro SE

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 0,95 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,26 Prozent fallen.

Basisinformationen zu Nagarro SE

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens Nagarro SE beläuft sich aktuell auf 500,487 Mio. EUR. Nagarro SE weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,72 auf. Im Jahr 2025 erzielte Nagarro SE einen Umsatz von 999,300 Mio.EUR sowie ein EPS von 3,08 EUR.

Redaktion finanzen.at