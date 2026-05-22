SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|SAF-HOLLAND SE-Stockdividende
|
22.05.2026 10:03:15
SDAX-Wert SAF-HOLLAND SE-Aktie: SAF-HOLLAND SE-Dividende verringert sich
Im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Titel SAF-HOLLAND SE am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,65 EUR je Aktie vereinbart. Das kommt einer Verringerung der SAF-HOLLAND SE-Dividende um 23,53 Prozent gleich. SAF-HOLLAND SE zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 38,59 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst.
SAF-HOLLAND SE-Qualitätsdividendenrendite
Via XETRA beendete der SAF-HOLLAND SE-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 19,18 EUR. Heute wird der SAF-HOLLAND SE-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die SAF-HOLLAND SE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der SAF-HOLLAND SE-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 4,25 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,75 Prozent.
Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von SAF-HOLLAND SE via XETRA 19,13 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 45,53 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von SAF-HOLLAND SE
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,80 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,25 Prozent reduzieren.
Basisinformationen zu Dividenden-Aktie SAF-HOLLAND SE
Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens SAF-HOLLAND SE beträgt aktuell 862,734 Mio. EUR. SAF-HOLLAND SE weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,62 auf. 2025 setzte SAF-HOLLAND SE 1,734 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,12 EUR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
21.05.26
|EQS-News: Annual General Meeting approves all proposed resolutions and renews authorization for share buyback – Dividend of EUR 0.65 approved (EQS Group)
|
21.05.26
|EQS-News: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu und erneuert Ermächtigung zum Aktienrückkauf – Dividende von 0,65 Euro beschlossen (EQS Group)
|
12.05.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.05.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|24.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|20.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|18,98
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.