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WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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SAF-HOLLAND SE-Stockdividende 22.05.2026 10:03:15

SDAX-Wert SAF-HOLLAND SE-Aktie: SAF-HOLLAND SE-Dividende verringert sich

SDAX-Wert SAF-HOLLAND SE-Aktie: SAF-HOLLAND SE-Dividende verringert sich

So viel Dividende trägt SAF-HOLLAND SE zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Titel SAF-HOLLAND SE am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,65 EUR je Aktie vereinbart. Das kommt einer Verringerung der SAF-HOLLAND SE-Dividende um 23,53 Prozent gleich. SAF-HOLLAND SE zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 38,59 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst.

SAF-HOLLAND SE-Qualitätsdividendenrendite

Via XETRA beendete der SAF-HOLLAND SE-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 19,18 EUR. Heute wird der SAF-HOLLAND SE-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die SAF-HOLLAND SE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der SAF-HOLLAND SE-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 4,25 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,75 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von SAF-HOLLAND SE via XETRA 19,13 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 45,53 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von SAF-HOLLAND SE

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,80 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,25 Prozent reduzieren.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie SAF-HOLLAND SE

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens SAF-HOLLAND SE beträgt aktuell 862,734 Mio. EUR. SAF-HOLLAND SE weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,62 auf. 2025 setzte SAF-HOLLAND SE 1,734 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,12 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SAF-HOLLAND S.A.

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