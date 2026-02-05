SDAX-Wert SCHOTT Pharma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SCHOTT Pharma Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel SCHOTT Pharma am 03.02.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,18 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die SCHOTT Pharma-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,50 Prozent erhöht. Insgesamt wurde entschieden 24,10 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 6,68 Prozent.

Entwicklung der SCHOTT Pharma-Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging die SCHOTT Pharma-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 14,44 EUR aus dem Handel. Heute wird der SCHOTT Pharma-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem SCHOTT Pharma-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 weist die SCHOTT Pharma-Aktie eine Dividendenrendite von 0,85 Prozent auf. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,52 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von SCHOTT Pharma-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von SCHOTT Pharma via XETRA 38,18 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -34,55 Prozent noch immer stärker zugenommen als der SCHOTT Pharma-Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie SCHOTT Pharma

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,16 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,15 Prozent anziehen.

Basisdaten der SCHOTT Pharma-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens SCHOTT Pharma beläuft sich aktuell auf 2,175 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie SCHOTT Pharma verfügt über ein KGV von aktuell 21,70. Der Umsatz von SCHOTT Pharma betrug in 2025 986,210 Mio. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,97 EUR.

