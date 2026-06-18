SDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Sixt SE St Anlegern eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Wert Sixt SE St am 17.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 3,20 EUR für das Jahr 2025. Damit wurde die Sixt SE St-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 18,52 Prozent angezogen. Somit zahlt Sixt SE St insgesamt 127,08 Mio. EUR an Aktionäre aus. So dezimierte sich die Sixt SE St- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 30,71 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte die Sixt SE St-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 75,60 EUR. Heute wird der Sixt SE St-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Sixt SE St-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Sixt SE St-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Sixt SE St-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,52 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,44 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr ist der Sixt SE St-Kurs via XETRA 0,465 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 6,47 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Sixt SE St

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,64 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,01 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten der Sixt SE St-Aktie

Sixt SE St ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 3,208 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Sixt SE St besitzt aktuell ein KGV von 11,63. Der Umsatz von Sixt SE St belief sich in 2025 auf 4,283 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 6,08 EUR.

Redaktion finanzen.at