SDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: Stabilus SE-Dividende gesunken

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Stabilus SE-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier Stabilus SE am 04.02.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,35 EUR vereinbart. Damit wurde die Stabilus SE-Dividende im Vorjahresvergleich um 69,57 Prozent gekürzt. 28,41 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Stabilus SE- Gesamtausschüttung um 34,28 Prozent gleich.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum XETRA-Schluss ging das Stabilus SE-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 20,20 EUR aus dem Handel. Heute wird das Stabilus SE-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Stabilus SE-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Die Stabilus SE-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,42 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 3,13 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Stabilus SE-Kurs im XETRA-Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit Prozent fast genauso entwickelt wie der Stabilus SE-Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Stabilus SE

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,68 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,40 Prozent zulegen.

Stabilus SE-Eckdaten

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens Stabilus SE beläuft sich aktuell auf 488,566 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Stabilus SE beläuft sich aktuell auf 26,32. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Stabilus SE auf 1,296 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 0,93 EUR aus.

