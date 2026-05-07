SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Vossloh-Anleger freuen

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Papier Vossloh am 06.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,15 EUR je Aktie beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,55 Prozent gestiegen. 21,30 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 15,76 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte die Vossloh-Aktie am Tag der Hauptversammlung via bmn bei 79,10 EUR. Der Dividendenabschlag auf den Vossloh-Titel erfolgt am 07.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Vossloh-Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die Vossloh-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Vossloh-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,51 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,56 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Vossloh via bmn 84,38 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 110,82 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Vossloh

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 1,20 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,54 Prozent zulegen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Vossloh

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens Vossloh steht aktuell bei 1,495 Mrd. EUR. Das Vossloh-KGV beträgt aktuell 23,54. 2025 setzte Vossloh 1,343 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 3,24 EUR.

Redaktion finanzen.at