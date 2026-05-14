SDAX-Wert Wacker Neuson SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Wacker Neuson SE-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel Wacker Neuson SE am 13.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,70 EUR auszuzahlen. Damit wurde die Wacker Neuson SE-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 16,67 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Wacker Neuson SE umfasst 40,80 Mio. EUR. Damit wurde die Wacker Neuson SE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 47,83 Prozent dezimiert.

Wacker Neuson SE-Qualitätsdividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte das Wacker Neuson SE-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 18,94 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Wacker Neuson SE wird der Wacker Neuson SE-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Wacker Neuson SE-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Das Wacker Neuson SE-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,85 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,10 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Wacker Neuson SE-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Wacker Neuson SE via XETRA um 24,00 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 68,06 Prozent besser entwickelt als der Wacker Neuson SE-Kurs.

Aktionärsvergütungen in der Vergleichsgruppe

Verglichen mit der Peergroup (Jungheinrich) schneidet Wacker Neuson SE im Jahr 2025 als stärkste Dividenden-Aktie ab. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft die Wacker Neuson SE-Aktie die Konkurrenz. Die zweitbeste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Jungheinrich mit einer Dividendenzahlung von 0,29 EUR und einer Dividendenrendite von 0,82 Prozent.

Wacker Neuson SE- Dividendenerwartung

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,80 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,30 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Wacker Neuson SE

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens Wacker Neuson SE beträgt aktuell 1,287 Mrd. EUR. Wacker Neuson SE besitzt aktuell ein KGV von 21,63. Der Umsatz von Wacker Neuson SE betrug in 2025 2,219 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1,14 EUR.

Redaktion finanzen.at