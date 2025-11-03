SDIC Essence A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SDIC Essence A stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 5,84 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SDIC Essence A 4,50 Milliarden CNY umgesetzt.

