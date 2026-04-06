SDIC Essence A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SDIC Essence A lud am 03.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SDIC Essence A 0,090 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 62,68 Prozent auf 3,23 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,500 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,410 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,23 Prozent auf 16,99 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at