SDIC Essence A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SDIC Essence A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,64 Milliarden CNY, gegenüber 5,84 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at