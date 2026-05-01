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01.05.2026 06:31:29
SDIC Essence A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SDIC Essence A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im letzten Jahr hatte SDIC Essence A einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat SDIC Essence A 3,92 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,51 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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