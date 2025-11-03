SDIC Power A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SDIC Power A stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,34 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 CNY je Aktie erzielt worden.

SDIC Power A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at