SDIC Power A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SDIC Power A stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem Umsatz von 12,51 Milliarden CNY, gegenüber 13,42 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,78 Prozent präsentiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,920 CNY gegenüber 0,870 CNY im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat SDIC Power A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,01 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 57,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at