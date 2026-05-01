SDIC Power A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SDIC Power A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SDIC Power A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,28 USD. Im Vorjahr waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 7,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,37 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,98 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at