SDIC Xinji Energy Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SDIC Xinji Energy Company hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,33 Prozent auf 3,61 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at