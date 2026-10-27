SDIC Xinji Energy Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SDIC Xinji Energy Company ließ sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SDIC Xinji Energy Company die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 CNY, nach 0,210 CNY im Vorjahresvergleich.

SDIC Xinji Energy Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,83 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at