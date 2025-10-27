SDIC Xinji Energy Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SDIC Xinji Energy Company hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,20 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,20 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at