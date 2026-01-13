SDIC Xinji Energy Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SDIC Xinji Energy Company hat am 12.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,33 Milliarden CNY, gegenüber 3,54 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,78 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,800 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte SDIC Xinji Energy Company ein EPS von 0,920 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,25 Prozent auf 12,34 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,63 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,797 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 12,58 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at