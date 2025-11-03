SDIC Zhonglu Fruit Juice: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SDIC Zhonglu Fruit Juice lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 414,8 Millionen CNY – ein Plus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SDIC Zhonglu Fruit Juice 408,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at