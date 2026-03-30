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30.03.2026 06:31:29

SDIC Zhonglu Fruit Juice präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SDIC Zhonglu Fruit Juice hat am 28.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SDIC Zhonglu Fruit Juice 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34,51 Prozent auf 559,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 854,9 Millionen CNY gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,160 CNY. Im letzten Jahr hatte SDIC Zhonglu Fruit Juice einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1,98 Milliarden CNY, gegenüber 1,98 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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