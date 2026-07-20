Sdiptech (B) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sdiptech (B) hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,68 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,24 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,29 Milliarden SEK – ein Plus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sdiptech (B) 1,29 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at