Sdiptech (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sdiptech (B) präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 5,76 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sdiptech (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,37 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,33 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sdiptech (B) 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,180 SEK. Im Vorjahr waren 8,92 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sdiptech (B) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,20 Milliarden SEK im Vergleich zu 5,17 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at