Sdiptech (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sdiptech (B) lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,95 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -12,000 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sdiptech (B) mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at