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12.11.2026 11:45:00

SDY Just Hit A New Record High -- Up 8.2% Since Oct. 12. Should You Buy This Dividend ETF?

When growth stocks start to feel too risky, some investors find a relative sense of safety (and steady income) from high-yield dividend stocks. The SPDR S&P Dividend ETF (NYSEMKT: SDY) reached a new record high on Nov. 4. As of this writing, the SDY dividend index fund has gained about 8.8% in the past month.

Let's look at what's driving the growth of this dividend ETF and why investors like you might want to consider it.

Image source: Getty Images.

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