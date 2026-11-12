Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.11.2026 11:45:00
SDY Just Hit A New Record High -- Up 8.2% Since Oct. 12. Should You Buy This Dividend ETF?
When growth stocks start to feel too risky, some investors find a relative sense of safety (and steady income) from high-yield dividend stocks. The SPDR S&P Dividend ETF (NYSEMKT: SDY) reached a new record high on Nov. 4. As of this writing, the SDY dividend index fund has gained about 8.8% in the past month.
Let's look at what's driving the growth of this dividend ETF and why investors like you might want to consider it.
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