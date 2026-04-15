Aktie
WKN: 931198 / ISIN: JP3361000007
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15.04.2026 03:06:20
SE Asia’s cruise industry raked in S$12.7b in 2024, with Singapore handling nearly half the passengers
[SINGAPORE] The cruise industry in South-east Asia yielded US$10 billion (S$12.7 billion) in 2024, making up 5 per cent of the global...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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