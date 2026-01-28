SE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SE äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,97 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,71 Milliarden JPY gegenüber 1,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at