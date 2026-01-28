|
28.01.2026 06:31:29
SE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SE äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,97 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 1,71 Milliarden JPY gegenüber 1,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!