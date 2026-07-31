SE Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SE Power präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,42 INR. Im letzten Jahr hatte SE Power einen Gewinn von 0,450 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat SE Power mit einem Umsatz von insgesamt 417,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 27,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at