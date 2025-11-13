Sea: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sea hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,96 Milliarden USD – ein Plus von 36,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sea 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,862 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,63 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at