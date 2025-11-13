|
13.11.2025 06:31:28
Sea: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sea hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,96 Milliarden USD – ein Plus von 36,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sea 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,862 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,63 Milliarden USD geschätzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
