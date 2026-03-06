Sea hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sea lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6,85 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,758 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 6,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,52 USD beziffert, während im Vorjahr 0,730 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sea im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 36,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,94 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 16,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 3,13 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 22,67 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at