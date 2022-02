Sea Limited: Cathie Wood tut es schon wieder - und bekommt Unterstützung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Kurs der Sea -Aktie ist seit Ende vergangenen Jahres klar im Abwärtstrend. Daran hat auch die jüngste Gegenbewegung nach dem deutlichen Abverkauf nichts geändert. Star-Investorin Cathie Wood und ihr Team bei Ark lassen sich davon aber nicht beirren. Sie hatten bereits vor dem Sturz verkauft – und handeln nun erneut.Die Ark-Fonds hatten vergangenes Jahr ihre Position auf einen kleinen Rest reduziert. Doch in den zurückliegenden Handelstagen haben Wood und Co gleich mehrfach gekauft. Insgesamt ist die Position zwar immer noch winzig im Vergleich zu dem, was Ark vor dem rechtzeitigen Verkauf hatte, aber immerhin.Unterdessen behält die US-Bank Citi ihre Kaufempfehlung für Sea aufrecht (Kursziel: 386 Dollar). Der Abverkauf sei übertrieben, hieß es. Viele Investoren würden nun womöglich erst mal die nächsten Zahlen des Unternehmens abwarten.Goldman Sachs hat Sea dagegen bereits Ende Januar von seiner Conviction-Buy-List für asiatische Werte gestrichen und das Ziel von 460 auf 300 Dollar gesenkt – was freilich beim aktuellen Kurs immerhin eine Verdopplung impliziert.