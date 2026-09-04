Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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04.09.2026 19:00:01
Sea Limited CCO and GC Yanjun Wang Sells 3,000 Shares at $112.88
Yanjun Wang, CCO and GC of Sea Limited(NYSE:SE), sold 3,000 Class A ordinary shares at $112.88 per share, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($112.88); post-transaction value based on September 03, 2026, market close ($113.10).Sea Limited is a leading digital platform operator with a $64.1 billion market capitalization and TTM revenues of $27.7 billion, demonstrating significant scale across Southeast Asia and Latin America. The company's diversified business model across entertainment, e-commerce, and fintech creates multiple revenue streams and cross-selling opportunities within its integrated ecosystem. Sea's competitive positioning is strengthened by its established user base, regional market presence, and ability to leverage network effects across its interconnected digital services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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