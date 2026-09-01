Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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01.09.2026 22:00:01
Sea Limited CEO Xiaodong Li Sells 5,164 Shares for $621,901
Xiaodong Li, Chairman and CEO of Sea Limited (NYSE:SE), sold 5,164 Class A ordinary shares on Aug. 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($120.43); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($119.36).Sea Limited is a leading digital platform operator with a $64.3 billion market capitalization and TTM revenue of $27.7 billion, demonstrating substantial scale across diversified business segments. The company leverages its integrated ecosystem approach to drive cross-platform synergies, combining entertainment engagement with commerce and financial services to create a comprehensive digital infrastructure for consumers in emerging markets. With 102,700 employees and operations spanning multiple geographies, Sea Limited maintains competitive advantages through its established user base, proprietary technology platforms, and deep market expertise in high-growth emerging markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
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