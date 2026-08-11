Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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11.08.2026 21:00:01
Sea Limited COO Ye Gang Sells 40,000 Shares for $4.6 Million
Ye Gang, COO of Sea Limited (NYSE:SE), reported a sale of 40,000 Class A ordinary shares for approximately $4.6 million, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($113.88); post-transaction value based on August 10, 2026 market close ($114.80).Sea Limited is a leading digital ecosystem operator with a $65.1 billion market capitalization and TTM revenues of $27.7 billion, demonstrating substantial scale across three complementary business verticals. The company leverages its integrated platform approach to create network effects, enabling cross-selling opportunities between its entertainment, commerce, and fintech segments while maintaining significant geographic diversification across high-growth emerging markets. With 102,700 employees and operations spanning multiple continents, Sea Limited has established a competitive moat through its established user base, proprietary technology infrastructure, and operational expertise in navigating complex regulatory environments across diverse jurisdictions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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