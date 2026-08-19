Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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19.08.2026 13:00:01
Sea Limited Director Heng Chen Seng Sells 20,000 Shares for $2.4 Million
Director Heng Chen Seng sold 20,000 Class A ordinary shares of Sea Limited (NYSE:SE) on August 14, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($122.31); post-transaction value based on August 14, 2026 market close ($121.94).Sea Limited is a leading digital platform operator with a $67.7 billion market capitalization and $27.7 billion in TTM revenue, demonstrating significant scale across three complementary business segments. The company has established a competitive advantage through its integrated ecosystem approach, leveraging cross-platform synergies between gaming, e-commerce, and fintech to capture value across multiple customer touchpoints in high-growth markets. With 102,700 employees and operations spanning multiple continents, Sea Limited maintains a diversified geographic and business model footprint that positions it as a regional technology powerhouse.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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