Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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11.08.2026 12:36:27
Sea Ltd Reveals Drop In Q2 Income
(RTTNews) - Sea Ltd (SE) reported earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $414.204 million, or $0.65 per share. This compares with $458.116 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 32.5% to $5.259 billion from $7.787 billion last year.
Sea Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $414.204 Mln. vs. $458.116 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.70 last year. -Revenue: $5.259 Bln vs. $7.787 Bln last year.
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