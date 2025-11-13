|
Sea TV Network präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sea TV Network hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sea TV Network 19,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,2 Millionen INR umgesetzt worden.
