Sea TV Network: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sea TV Network äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Sea TV Network vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,910 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 64,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 12,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at