Sea TV Network: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sea TV Network hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,21 Prozent zurück. Hier wurden 27,9 Millionen INR gegenüber 35,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 0,430 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sea TV Network -0,620 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 86,34 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 115,24 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at