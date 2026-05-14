Sea verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sea hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sea in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,10 Milliarden USD im Vergleich zu 4,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at