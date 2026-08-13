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13.08.2026 06:31:29
Sea veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sea hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 7,79 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,836 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7,10 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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