Sea: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sea präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Sea einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,58 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 5,99 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at