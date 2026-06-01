SeaBird Exploration hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SeaBird Exploration hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 678,7 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 618,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at